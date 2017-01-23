البورصة المصرية تتخطى مستوى الـ 13000 نقطة

أنهت المؤشرات المصرية تداولات اليوم ارتفاع جماعي، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسي “أي جي إكس 30″ مرتفعاً بنسبة 2.2% أو 280.8 نقطة ليصل إلى مستويات 13,002 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الثانوي “إي جي إكس 70″ بعشر نقاط ليستقر عند 473.3 نقطة،وفي ذات الاتجاه ارتفع مؤشر “إي جي إكس 100″ أيضاً بمقدار 24 نقطة لينهي التداولات عند مستوى 1156.6 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.47 مليار جنيه، موزعة على 324.3 مليون سهم.

وربح رأس المال السوقي بنحو 9.11 مليار جنيه، ليغلق عند 620.8 مليار جنيه.

يذكر أن تعاملات الأجانب اتجهت نحو الشراء، في المقابل ذهبت تعاملات العرب والمستثمرين المحللين للبيع.