سنتامين: لن نقدم عروضا في مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر والشروط غير مجدية



أكدت شركة سنتامين – التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر – أنها لن تقدم عروضا في مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر في مصر لأن الشروط ليست مجدية تجاريا.

وبدأت مصر الأسبوع الماضي في قبول عروض لخمس مناطق امتيازات في أول مزايدة منذ عام 2009 للتنقيب عن الذهب وسيكون آخر موعد لتقديم العروض العشرين من أبريل/نيسان.

وقالت سنتامين التي أنتجت العام الماضي 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) من منجم السكري إن الشروط أقل جاذبية مقارنة مع الجولات السابقة.

وقال رئيس مجلس إدارة سنتامين جوزيف الراجحي لرويترز “بينما تضم مصر الكثير من المناطق التي تنطوي على فرص هائلة لإنتاج (الذهب)، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى… في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017.”